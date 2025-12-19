Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
19.12.2025 23:18:09
Stock Market Today, Dec. 19: Nike Shares Slide After Weak China Sales and Margin Pressure
Nike (NYSE:NKE), a global athletic footwear and apparel brand, closed Friday’s session at $58.7, down 10.5%. Nike went public in 1980 and has grown roughly 32,570% since going public. Trading volume today reached 95.4 million shares, exceeding its three-month average by over 400%.Friday’s trading reflected the fallout from Nike's earnings, as investors weighed the company's guidance, China demand, and margin trends. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.88% to finish at 6,835, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 1.31% to 23,308. Footwear and apparel industry peers, Adidas and Puma, slipped 1.32% to $96.46 and 2.26% to $2.60, respectively, underscoring the pressure from tariffs and shifting global demand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
