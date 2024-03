STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich freundlich

Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,31 Prozent fester bei 4 429,25 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,106 Prozent fester bei 4 420,14 Punkten, nach 4 415,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 420,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 436,94 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,813 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 283,70 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.12.2023, den Stand von 4 080,32 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 28.03.2023, einen Wert von 3 841,79 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,24 Prozent. Bei 4 436,94 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Reckitt Benckiser (+ 1,67 Prozent auf 45,12 GBP), Glencore (+ 1,53 Prozent auf 4,35 GBP), UniCredit (+ 1,46 Prozent auf 34,97 EUR), Roche (+ 1,30 Prozent auf 229,70 CHF) und Novartis (+ 0,82 Prozent auf 87,37 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen UBS (-1,81 Prozent auf 27,74 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,42 Prozent auf 39,92 EUR), SAP SE (-0,87 Prozent auf 180,46 EUR), BASF (-0,60 Prozent auf 52,93 EUR) und AstraZeneca (-0,60 Prozent auf 106,78 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 040 497 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 531,065 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 6,26 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,05 Prozent bei der BAT-Aktie zu erwarten.

