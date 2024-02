STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus

Am Mittwoch erhöht sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 4 249,84 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,073 Prozent stärker bei 4 247,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 243,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 250,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 245,24 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,936 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 4 097,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 871,84 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.02.2023, den Wert von 3 877,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,86 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 250,97 Punkten. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 1,03 Prozent auf 106,42 GBP), GSK (+ 0,81 Prozent auf 16,66 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,63 Prozent auf 64,36 EUR), Richemont (+ 0,58 Prozent auf 129,45 CHF) und Rio Tinto (+ 0,56 Prozent auf 54,24 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,55 Prozent auf 42,83 EUR), UBS (-0,86 Prozent auf 24,35 CHF), Siemens (-0,56 Prozent auf 166,44 EUR), Glencore (-0,28 Prozent auf 4,09 GBP) und BAT (-0,25 Prozent auf 23,56 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 999 657 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 483,978 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BAT-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,36 Prozent gelockt.

