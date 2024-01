STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schwächelt am Nachmittag

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,60 Prozent auf 4 067,50 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,011 Prozent auf 4 091,54 Punkte an der Kurstafel, nach 4 091,98 Punkten am Vortag.

Bei 4 108,27 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 065,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,779 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 4 019,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 852,23 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.01.2023, den Wert von 3 730,95 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novartis (+ 3,70 Prozent auf 88,01 CHF), Roche (+ 3,25 Prozent auf 252,45 CHF), Nestlé (+ 2,59 Prozent auf 100,04 CHF), GSK (+ 2,15 Prozent auf 15,12 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,53 Prozent auf 22,30 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-3,67 Prozent auf 111,50 CHF), UBS (-3,64 Prozent auf 25,15 CHF), Siemens (-3,37 Prozent auf 162,22 EUR), Glencore (-2,93 Prozent auf 4,55 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,76 Prozent auf 36,27 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6 957 981 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 417,618 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at