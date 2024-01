STOXX-Handel Euro STOXX 50 knapp behauptet

Am Mittwochnachmittag legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:42 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,00 Prozent auf 4 467,10 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,908 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,000 Prozent leichter bei 4 467,15 Punkten, nach 4 467,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 459,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 484,80 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,119 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 523,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 205,23 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 10.01.2023, mit 4 057,46 Punkten bewertet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 141,32 EUR), Ferrari (+ 0,87 Prozent auf 316,46 EUR), UniCredit (+ 0,72 Prozent auf 25,74 EUR), Enel (+ 0,69 Prozent auf 6,74 EUR) und Stellantis (+ 0,55 Prozent auf 20,70 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-2,16 Prozent auf 34,44 EUR), Bayer (-1,76 Prozent auf 34,97 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,92 Prozent auf 63,21 EUR), BASF (-0,56 Prozent auf 45,26 EUR) und Allianz (-0,47 Prozent auf 242,40 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 439 502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 345,242 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,80 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at