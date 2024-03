STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich freundlich

Der STOXX 50 notierte am fünften Tag der Woche im Plus.

Am Freitag verbuchte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,60 Prozent auf 4 303,69 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,027 Prozent höher bei 4 278,98 Punkten, nach 4 277,81 Punkten am Vortag.

Bei 4 278,98 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 305,59 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0,010 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 01.02.2024, den Stand von 4 203,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 019,73 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 867,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,17 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 317,04 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Reckitt Benckiser (+ 2,92 Prozent auf 51,44 GBP), BP (+ 2,38 Prozent auf 4,72 GBP), Glencore (+ 1,95 Prozent auf 3,82 GBP), BASF (+ 1,93 Prozent auf 47,99 EUR) und Richemont (+ 1,81 Prozent auf 143,15 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen RELX (-1,44 Prozent auf 34,11 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 424,80 EUR), Siemens (-0,91 Prozent auf 181,28 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,85 Prozent auf 42,55 EUR) und Allianz (-0,81 Prozent auf 251,80 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 587 906 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 498,856 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Bayer-Aktie weist mit 5,10 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at