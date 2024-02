STOXX-Handel: STOXX 50 startet in der Gewinnzone

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 am Morgen erneut ins Plus.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,16 Prozent stärker bei 4 222,15 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,101 Prozent auf 4 219,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 215,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 219,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 226,06 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 095,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, mit 3 867,43 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 893,36 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,18 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 250,97 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,97 Prozent auf 65,55 EUR), UBS (+ 0,95 Prozent auf 24,51 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,84 Prozent auf 38,46 CHF), Enel (+ 0,82 Prozent auf 5,92 EUR) und Glencore (+ 0,64 Prozent auf 3,88 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-1,91 Prozent auf 95,75 GBP), GSK (-0,55 Prozent auf 16,51 GBP), HSBC (-0,54 Prozent auf 6,07 GBP), SAP SE (-0,49 Prozent auf 167,50 EUR) und Novartis (-0,39 Prozent auf 87,97 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 735 155 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 497,466 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die Bayer-Aktie weist mit 5,01 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. HSBC lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,48 Prozent.

Redaktion finanzen.at