FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Unilever eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Unilever-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 41,20 GBP wert. Bei einem Unilever-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,427 Unilever-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,29 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Papiers am 21.11.2025 auf 45,85 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 11,29 Prozent vermehrt.

Alle Unilever-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 112,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at