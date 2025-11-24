Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|Rentabler Unilever-Einstieg?
|
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Unilever-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 41,20 GBP wert. Bei einem Unilever-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,427 Unilever-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,29 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Papiers am 21.11.2025 auf 45,85 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 11,29 Prozent vermehrt.
Alle Unilever-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 112,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.11.25