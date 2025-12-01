FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: Wäre ein Unilever-Investment vor 5 Jahren inzwischen rentabel?

Vor Jahren Unilever-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Unilever-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,10 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 22,173 Unilever-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.11.2025 1 007,53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 45,44 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 0,75 Prozent.

Der Unilever-Wert an der Börse wurde auf 111,52 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at