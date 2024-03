STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester

Am Mittwoch hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Mittwoch schloss der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 4 414,09 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,059 Prozent schwächer bei 4 406,36 Punkten, nach 4 408,96 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 403,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 420,42 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,468 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 299,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 079,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 840,32 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 7,87 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 420,42 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 2,89 Prozent auf 107,42 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,98 Prozent auf 44,38 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46) Prozent auf 450,30 EUR), Richemont (+ 1,34 Prozent auf 136,50 CHF) und Rio Tinto (+ 1,21 Prozent auf 49,78 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil HSBC (-1,96 Prozent auf 6,15 GBP), BP (-1,40 Prozent auf 4,93 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,45 Prozent auf 42,03 CHF), SAP SE (-0,31 Prozent auf 182,04 EUR) und Roche (-0,20 Prozent auf 226,75 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 29 885 542 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 534,599 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 6,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. BAT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,12 Prozent.

Redaktion finanzen.at