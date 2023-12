STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,42 Prozent höher bei 4 096,44 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,303 Prozent fester bei 4 091,80 Punkten, nach 4 079,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 096,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 091,80 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,518 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 943,07 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 28.09.2023, bei 3 917,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.12.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 677,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 11,15 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 125,65 Punkte. Bei 3 658,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 0,94 Prozent auf 33,78 EUR), Rio Tinto (+ 0,77 Prozent auf 58,70 GBP), Glencore (+ 0,73 Prozent auf 4,75 GBP), BAT (+ 0,58 Prozent auf 22,99 GBP) und BASF (+ 0,44 Prozent auf 48,87 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen UBS (-0,19 Prozent auf 26,32 CHF), Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 21,62 EUR), Diageo (-0,12 Prozent auf 28,50 GBP), BP (-0,04 Prozent auf 4,67 GBP) und Nestlé (-0,02 Prozent auf 96,82 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 873 782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 415,879 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,46 Prozent bei der BAT-Aktie zu erwarten.

