Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|STOXX 50-Performance
|
11.08.2025 09:29:45
STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Montagshandels im Plus
Am Montag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,49 Prozent höher bei 4 499,40 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,269 Prozent höher bei 4 489,52 Punkten in den Montagshandel, nach 4 477,47 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4 500,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 489,52 Punkten lag.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 11.07.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 519,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 463,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Stand von 4 351,03 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 3,70 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Novartis (+ 2,37 Prozent auf 96,29 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,67 Prozent auf 573,40 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,17 Prozent auf 5,37 EUR), BAT (+ 1,16 Prozent auf 42,77 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 29,82 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-1,03 Prozent auf 7,76 EUR), Rolls-Royce (-0,69 Prozent auf 10,64 GBP), BP (-0,14 Prozent auf 4,23 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,11 Prozent auf 53,72 CHF) und Airbus SE (-0,08 Prozent auf 176,08 EUR).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 962 508 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 291,266 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,98 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|08.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
08.08.25
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Bank AG
07.08.25
Deutsche Telekom Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25
Deutsche Telekom Outperform
Bernstein Research
07.08.25
Deutsche Telekom Buy
UBS AG
07.08.25
Deutsche Telekom Overweight
JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
26.11.24
Deutsche Telekom Neutral
UBS AG
14.11.24
Deutsche Telekom Neutral
UBS AG
14.10.24
Deutsche Telekom Neutral
UBS AG
10.10.24
Deutsche Telekom Neutral
UBS AG
10.09.24
Deutsche Telekom Neutral
UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|57,02
|0,28%
|Airbus SE
|176,16
|-0,02%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,85
|0,21%
|BNP Paribas S.A.
|81,62
|0,31%
|BP plc (British Petrol)
|4,86
|-0,30%
|Deutsche Telekom AG
|29,77
|0,85%
|Enel S.p.A.
|7,82
|0,22%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,37
|0,60%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|575,00
|1,88%
|Novartis AG
|101,90
|2,15%
|Prosus N.V.
|50,79
|0,38%
|Rolls-Royce Plc
|12,54
|0,00%
|SAP SE
|250,55
|-0,04%
|UBS
|34,00
|0,83%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 499,32
|0,49%
