Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 587 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Munich Re gehöre weltweit zu den besseren Rückversicherern - mit üppiger Finanzkraft, um sich bietende Chancen zu nutzen, sowie generösen Ausschüttungen.

Aktieninformation im Fokus: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 16:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 532,20 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,44 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118 261 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 10,4 Prozent aufwärts. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT



