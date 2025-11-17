Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
17.11.2025 12:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 600 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 555 auf 600 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett passte seine Schätzungen am Freitagabend an die konservative Planung des Managements an. Andererseits rechnet er anlässlich der Jahresbilanz mit einer Aufstockung der Dividende auf 25 Euro je Aktie und zusätzlichen Aktienrückkäufen in Höhe von 500 Millionen Euro. Er sieht sich mit seiner Erwartung diesbezüglich oberhalb der Pessimisten, aber zurückhaltender als die Optimisten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
