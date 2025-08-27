STRATEC Aktie
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
|Ab November
|
27.08.2025 14:04:39
STRATEC-Aktie gefragt: Tanja Bücherl kommt als neue Finanzchefin an Bord
Tanja Bücherl werde zum ersten November als Finanzchefin in den STRATEC-Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Sie übernimmt das Finanzressort von Oliver Albrecht, der vor einem Jahr vorübergehend den Bereich vom damaligen Finanzchef Robert Siegle übernommen hatte.
Albrecht werde dem Unternehmen im November weiter zur Verfügung stehen, damit der Übergang im Finanzressort reibungslos verlaufen werde, hieß es weiter. Bücherl war zuletzt bei Grammer - einem Zulieferer für von Pkw-Innenausstattung und Sitzsystemen für Nutz- und Offroad-Fahrzeuge - als Managerin tätig.
Via XETRA klettert die STRATEC-Aktie zeitweise um 3,13 Prozent auf 26,40 Euro nach oben.
/mne/stk
BIRKENFELD (dpa-AFX)
Bildquelle: STRATEC
Aktien in diesem Artikel
|STRATEC SE
|26,50
|3,72%
