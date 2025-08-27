STRATEC Aktie

STRATEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Ab November 27.08.2025 14:04:39

STRATEC-Aktie gefragt: Tanja Bücherl kommt als neue Finanzchefin an Bord

STRATEC-Aktie gefragt: Tanja Bücherl kommt als neue Finanzchefin an Bord

Der Diagnostikkonzern STRATEC hat eine neue Finanzvorständin gefunden.

Tanja Bücherl werde zum ersten November als Finanzchefin in den STRATEC-Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Sie übernimmt das Finanzressort von Oliver Albrecht, der vor einem Jahr vorübergehend den Bereich vom damaligen Finanzchef Robert Siegle übernommen hatte.

Albrecht werde dem Unternehmen im November weiter zur Verfügung stehen, damit der Übergang im Finanzressort reibungslos verlaufen werde, hieß es weiter. Bücherl war zuletzt bei Grammer - einem Zulieferer für von Pkw-Innenausstattung und Sitzsystemen für Nutz- und Offroad-Fahrzeuge - als Managerin tätig.

Via XETRA klettert die STRATEC-Aktie zeitweise um 3,13 Prozent auf 26,40 Euro nach oben.

/mne/stk

BIRKENFELD (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

STRATEC-Aktie im Minus: Kurszielsenkung durch Hauck Aufhäuser IB
STRATEC mit Umsatz- und Ergebnisrückgang - Ausblick bleibt stabil
STRATEC feiert Comeback im SDAX nach Ausscheiden von CompuGroup

Bildquelle: STRATEC

Nachrichten zu STRATEC SEmehr Nachrichten

Analysen zu STRATEC SEmehr Analysen

22.08.25 STRATEC Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.08.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
14.08.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
02.06.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

STRATEC SE 26,50 3,72% STRATEC SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:06 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor NVIDIA-Bilanz: ATX schwächer -- DAX unentschlossen-- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischem Markt geht es am Mittwoch abwärts. Der deutsche Leitindex findet keine klare Richtung. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen