STRATEC Aktie
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
|Umsatz- und Ergebnisrückgang
|
19.08.2025 09:32:38
STRATEC-Aktie deutlich höher: STRATEC mit Umsatz- und Ergebnisrückgang - Ausblick bleibt stabil
Konzernchef Marcus Wolfinger bleibt dennoch zuversichtlich, dass die operative Marge (bereinigte Ebit-Marge) im Gesamtjahr bei 10 bis 12 Prozent herauskommen wird, nachdem sie im ersten Halbjahr auf 7,2 Prozent gefallen war. "Für das zweite Halbjahr erwarten wir zudem zusätzlichen Rückenwind für die Ebit-Marge, vor allem durch eine zunehmende Skalierung und höhere Ergebnisbeiträge aus Entwicklungsumsätzen", sagte er laut Mitteilung. Seinen Jahresumsatz will STRATEC weiterhin währungsbereinigt im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigern. Zuversicht gibt dem Management hier auch die aktuell wieder anziehende Dynamik bei Entwicklungskooperationen.
Die bestätigte Jahresprognose hat die Papiere von STRATEC am Dienstag angetrieben. Via XETRA steigt die Aktie zeitweise um 7,74 Prozent auf 27,85 Euro. Der Diagnostikkonzern sieht sich trotz eines Umsatz- und Ergebnisrückgangs im zweiten Quartal auf dem Weg zu seinen Jahreszielen.
Mit Blick auf das erste Halbjahr sagte ein Händler, die Zahlen deckten sich mit den Erwartungen. Im XETRA-Handel könnten die STRATEC-Aktien nun ihre seit Ende Juli dauernde Schwächephase versuchen hinter sich zu lassen. In der vergangenen Woche hatten sie den tiefsten Stand seit Ende Juni markiert.
BIRKENFELD (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX)
