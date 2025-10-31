Handel in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,75 Prozent schwächer bei 16 729,27 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 84,047 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,060 Prozent stärker bei 16 866,04 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 855,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 871,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 721,73 Punkten verzeichnete.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 4,00 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der SDAX noch bei 16 933,11 Punkten. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Stand von 17 541,95 Punkten. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, einen Stand von 13 362,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 20,47 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit STRATEC SE (+ 3,98 Prozent auf 23,50 EUR), Alzchem Group (+ 2,84 Prozent auf 166,60 EUR), ProCredit (+ 2,38 Prozent auf 7,74 EUR), Amadeus Fire (+ 1,35 Prozent auf 52,70 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1,21 Prozent auf 66,80 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-5,58 Prozent auf 6,60 EUR), Siltronic (-4,80 Prozent auf 53,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,72 Prozent auf 93,10 EUR), pbb (-3,55 Prozent auf 4,56 EUR) und SMA Solar (-3,49 Prozent auf 25,96 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 984 707 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,652 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

