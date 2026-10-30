Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.10.2026 20:31:01

Strategy: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Strategy (NASDAQ:MSTR) reported $19.1 billion in net income as its balance sheet holdings grew to 848,517 Bitcoin.

The results showcase how the company uses fixed-income digital credit instruments to fund asset purchases while insulating its balance sheet against market downturns. Three takeaways from management's comments stand out for long-term investors.

Management transitioned its Stretch (NASDAQ:STRC) preferred stock, a tradable high-yield digital credit fixed-income share, to daily dividend payments to expand investor demand and align with 24/7 trading markets. The move aims to dampen price swings in its yield products while distributing cash to holders on every calendar day.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

mehr Nachrichten

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Strategy (ex MicroStrategy) 117,48 -4,91% Strategy (ex MicroStrategy)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:49 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:11 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen