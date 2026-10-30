Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
30.10.2026 20:31:01
Strategy: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Strategy (NASDAQ:MSTR) reported $19.1 billion in net income as its balance sheet holdings grew to 848,517 Bitcoin.
The results showcase how the company uses fixed-income digital credit instruments to fund asset purchases while insulating its balance sheet against market downturns. Three takeaways from management's comments stand out for long-term investors.
Management transitioned its Stretch (NASDAQ:STRC) preferred stock, a tradable high-yield digital credit fixed-income share, to daily dividend payments to expand investor demand and align with 24/7 trading markets. The move aims to dampen price swings in its yield products while distributing cash to holders on every calendar day.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
28.10.26
|Ausblick: Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
26.10.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
26.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
26.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 startet im Plus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|117,48
|-4,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.