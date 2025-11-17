Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
17.11.2025 16:51:23
Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
A charge of almost $5 billion for late deliveries of the new 777X aircraft pushed Boeing deep into the red in the last quarter. Revenues did rebound after a catastrophic 2024 showing, but further strikes loom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|166,56
|-0,47%
