Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
18.11.2025 14:15:49
Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
A charge of almost $5 billion for late deliveries of the new 777X aircraft pushed Boeing deep into the red in the last quarter. Revenues did rebound after a catastrophic 2024 showing, but further strikes loom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
17.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Boeing will verärgerte Kunden besänftigen (Spiegel Online)
|
14.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.11.25
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab (finanzen.at)