Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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20.05.2026 17:46:00
Surface Laptop: Microsoft bricht mit eigener Speicheranforderung
Die achte Surface-Laptop-Generation kommt mit Intels Core Ultra 300. Eine kommende 8-GByte-Version reicht nicht für Copilot+.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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