Symrise-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Symrise-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Symrise-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 126 auf 106 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für die europäische Chemiebranche am Freitag an die eingetrübte Wirtschaftslage an.

Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:03 Uhr die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 93,44 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 13,44 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53 722 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2025 gab die Aktie um 9,0 Prozent nach. Am 30.07.2025 werden die Kennzahlen für Q2 2025 voraussichtlich präsentiert.

