ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Aus zwei Richtungen normalisiere sich der Gegenwind, aus einer anderen werde er spürbarer, schrieb Charles Eden am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Aromenherstellers. Besser schlügen sich demnach die Bereiche Sonnenschutz und Tiernahrung, weniger gut Aroma Molecules./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,22 €
|
Abst. Kursziel*:
31,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,20%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
