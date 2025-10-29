Symrise Aktie

75,46EUR -1,22EUR -1,59%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

29.10.2025 11:49:42

Symrise Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Aus zwei Richtungen normalisiere sich der Gegenwind, aus einer anderen werde er spürbarer, schrieb Charles Eden am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Aromenherstellers. Besser schlügen sich demnach die Bereiche Sonnenschutz und Tiernahrung, weniger gut Aroma Molecules./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75,22 € 		Abst. Kursziel*:
31,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,20%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

