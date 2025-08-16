TAG Immobilien Aktie
TAG Immobilien-Aktie: Ausschüttungsquote steigt - Zukauf in Polen
Für die Zahlung des Kaufpreises stehen die liquiden Mittel des Konzerns von zuletzt rund 870 Millionen Euro zur Verfügung. "Die Liquidität wird durch eine
Brückenfinanzierung von bis zu 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu 24
Monaten unterstützt", hieß es in der Mitteilung. Diese werde von der Bank of America und der französischen Großbank Société Générale bereitgestellt. Die Brückenfinanzierung soll durch verschiedene potenzielle Kapitalmarktinstrumente refinanziert werden, sofern die Bedingungen dies zulassen.
Die Wohnungen sind den Angaben zufolge in den sechs größten Städten Polens. Durch den Zukauf werde die Marktpräsenz in Breslau, Posen und Lodz gestärkt. Zudem werde der Mietwohnungsmarkt in Warschau, Krakau und Danzig betreten. Der Vollzug der Transaktion wird nach Freigabe durch die polnische Kartellbehörde zum Ende des dritten oder im Verlauf des vierten Quartals erwartet. TAG Immobilien wird den Angaben zufolge nach dem Ankauf der Wohnungen in Polen über ein Portfolio von circa 8.700 Mietwohnungen verfügen.
Zudem befinden sich rund 1.450 Einheiten aktuell im Bau und werden im Wesentlichen bereits 2026 fertiggestellt. Das Ziel von rund 10.000 Mietwohnungen in Polen werde damit frühzeitig erreicht. "Zugleich sehen wir in Polen weiterhin Wachstumsmöglichkeiten. Wir werden also auch in den nächsten Jahren unser Vermietungsportfolio weiter Schritt für Schritt ausbauen", hieß es weiter. In Deutschland verfügt TAG Immobilien über rund 83.000 Wohnungen.
