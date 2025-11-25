Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 14:43:25

Taiwans Staatsanwaltschaft aktiv: TSMC verklagt Ex-Manager wegen Geheimnisverrats an Intel

Der Chip-Gigant TSMC verklagt einen ehemaligen Top-Manager nach dessen Wechsel zum Konkurrenten Intel. Der Vorwurf wiegt schwer: Verrat von Firmengeheimnissen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft sogar wegen eines Verstoßes gegen die nationale Sicherheit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten