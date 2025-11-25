Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
25.11.2025 14:43:25
Taiwans Staatsanwaltschaft aktiv: TSMC verklagt Ex-Manager wegen Geheimnisverrats an Intel
Der Chip-Gigant TSMC verklagt einen ehemaligen Top-Manager nach dessen Wechsel zum Konkurrenten Intel. Der Vorwurf wiegt schwer: Verrat von Firmengeheimnissen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft sogar wegen eines Verstoßes gegen die nationale Sicherheit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
