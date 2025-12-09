Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
09.12.2025 07:44:11
Tata Group And Intel Sign MoU To Boost India's Semiconductor Manufacturing And AI PC Ecosystem
(RTTNews) - Tata Group, a global enterprise headquartered in India, and Intel Corp. (INTC) announced a strategic alliance aimed at advancing consumer and enterprise hardware enablement, as well as semiconductor and systems manufacturing. The collaboration is designed to support India's domestic semiconductor ecosystem and marks a pivotal step toward building a geo-resilient electronics and semiconductor supply chain within the country.
Under the Memorandum of Understanding, Intel and Tata plan to explore manufacturing and packaging of Intel products for local markets at Tata Electronics' upcoming Fab and Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) facilities. The partnership will also include collaboration on advanced packaging in India, further strengthening the nation's capabilities in semiconductor production.
Additionally, the two companies intend to explore opportunities to rapidly scale tailored AI PC solutions for both consumer and enterprise markets in India. With India projected to become one of the world's top five markets by 2030, this initiative would leverage Intel's AI compute reference designs, Tata Electronics' industry-leading Electronics Manufacturing Services (EMS) expertise, and Tata Group's broad market access across the country.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten
|
08.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Intel-Aktie mit Gewinnen: Weiterer Druck oder fruchtende Strategiewende? (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
05.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.mehr Analysen
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|34,50
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.