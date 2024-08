TecDAX aktuell: Am Mittag Pluszeichen im TecDAX

Am Montag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,10 Prozent fester bei 3 347,31 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 535,221 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,052 Prozent schwächer bei 3 342,36 Punkten in den Montagshandel, nach 3 344,10 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 333,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 347,46 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.07.2024, wurde der TecDAX mit 3 284,55 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 3 431,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 3 060,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 0,683 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell 1&1 (+ 1,99 Prozent auf 13,30 EUR), ATOSS Software (+ 1,76 Prozent auf 138,40 EUR), SMA Solar (+ 1,71 Prozent auf 22,54 EUR), United Internet (+ 1,31 Prozent auf 18,53 EUR) und Kontron (+ 1,19 Prozent auf 17,00 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-4,75 Prozent auf 34,52 EUR), PNE (-2,14 Prozent auf 13,70 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,06 Prozent auf 15,93 EUR), Elmos Semiconductor (-1,03 Prozent auf 76,50 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,86 Prozent auf 57,80 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 081 305 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 229,567 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

