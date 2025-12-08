Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

United Internet-Investmentbeispiel 08.12.2025 10:04:39

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die United Internet-Aktie Anlegern gebracht.

United Internet-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in United Internet-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 303,030 United Internet-Aktien. Die gehaltenen United Internet-Aktien wären am 05.12.2025 7 551,52 EUR wert, da der Schlussstand 24,92 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 24,48 Prozent gesunken.

United Internet war somit zuletzt am Markt 4,31 Mrd. Euro wert. Der United Internet-Börsengang fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der United Internet-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

