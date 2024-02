TecDAX aktuell: TecDAX steigt am Mittag

Das macht der TecDAX am vierten Tag der Woche.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,40 Prozent höher bei 3 355,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 509,827 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,100 Prozent auf 3 338,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 342,32 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 358,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 336,16 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0,318 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, notierte der TecDAX bei 3 337,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 861,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, notierte der TecDAX bei 3 194,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,937 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 373,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 4,29 Prozent auf 91,20 EUR), MorphoSys (+ 2,79 Prozent auf 40,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,02 Prozent auf 100,55 EUR), AIXTRON SE (+ 1,50 Prozent auf 35,29 EUR) und TeamViewer (+ 1,35 Prozent auf 13,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil ADTRAN (-2,57 Prozent auf 6,27 USD), EVOTEC SE (-1,33 Prozent auf 14,12 EUR), Telefonica Deutschland (-0,85 Prozent auf 2,33 EUR), Nordex (-0,84 Prozent auf 9,45 EUR) und United Internet (-0,58 Prozent auf 24,18 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 064 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 189,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at