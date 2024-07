TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Der TecDAX erlitt am Dienstag Verluste.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,27 Prozent leichter bei 3 301,64 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 526,068 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,026 Prozent leichter bei 3 309,78 Punkten, nach 3 310,65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 268,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 310,85 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, mit 3 336,13 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 02.04.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 396,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Stand von 3 203,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,690 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,01 Prozent auf 18,50 EUR), EVOTEC SE (+ 2,00 Prozent auf 9,20 EUR), Bechtle (+ 1,50 Prozent auf 41,96 EUR), TeamViewer (+ 1,16 Prozent auf 10,91 EUR) und Kontron (+ 0,63 Prozent auf 19,26 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Eckert Ziegler (-2,26 Prozent auf 44,98 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,19 Prozent auf 64,80 EUR), HENSOLDT (-1,88 Prozent auf 34,54 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,59 Prozent auf 62,00 EUR) und PNE (-1,47 Prozent auf 13,44 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 860 043 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 221,212 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at