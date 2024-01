TecDAX aktuell: TecDAX verliert zum Handelsende

Schlussendlich legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag schloss der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 3 335,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 492,385 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,211 Prozent tiefer bei 3 332,11 Punkten, nach 3 339,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 344,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 315,31 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der TecDAX auf 3 324,53 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wies der TecDAX 2 841,97 Punkte auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 25.01.2023, mit 3 155,39 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,323 Prozent aufwärts. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 373,55 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit MorphoSys (+ 2,86 Prozent auf 35,93 EUR), ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 7,06 USD), CANCOM SE (+ 1,62) Prozent auf 30,16 EUR), Kontron (+ 0,73 Prozent auf 22,02 EUR) und Sartorius vz (+ 0,63 Prozent auf 301,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-4,29 Prozent auf 47,76 EUR), EVOTEC SE (-3,77 Prozent auf 14,44 EUR), HENSOLDT (-2,23 Prozent auf 27,18 EUR), Energiekontor (-2,10 Prozent auf 74,60 EUR) und Nordex (-1,71 Prozent auf 9,41 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 441 999 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 174,706 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die freenet-Aktie hat mit 10,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,16 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

