TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Gewinne

Der TecDAX gewinnt am Dienstag an Fahrt.

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,08 Prozent höher bei 3 357,02 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 515,613 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,154 Prozent auf 3 316,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 321,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 313,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 359,66 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 3 286,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, lag der TecDAX noch bei 3 286,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Stand von 3 227,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 0,975 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 7,04 Prozent auf 218,90 EUR), SAP SE (+ 6,91 Prozent auf 196,30 EUR), ATOSS Software (+ 1,97 Prozent auf 124,00 EUR), Nemetschek SE (+ 1,84 Prozent auf 91,45 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,69 Prozent auf 9,04 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Elmos Semiconductor (-2,99 Prozent auf 77,80 EUR), Infineon (-2,43 Prozent auf 33,38 EUR), Kontron (-0,84 Prozent auf 19,97 EUR), Nordex (-0,81 Prozent auf 13,47 EUR) und Bechtle (-0,79 Prozent auf 40,36 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 246 701 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,851 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

