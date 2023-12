TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bechtle-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.12.2013 wurden Bechtle-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bechtle-Papier investiert hätte, hätte er nun 117,762 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 335,82 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Anteils am 22.12.2023 auf 45,31 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 5 335,82 EUR, was einer positiven Performance von 433,58 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Bechtle betrug jüngst 5,71 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Bechtle-Aktie bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at