TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Bechtle-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,38 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Bechtle-Aktie investierten, hätten nun 31,867 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 374,12 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Papiers am 02.12.2025 auf 43,12 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,41 Prozent angezogen.
Am Markt war Bechtle jüngst 5,46 Mrd. Euro wert. Bechtle-Papiere wurden am 30.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Bechtle-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
