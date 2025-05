TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet

Am 28.05.2022 wurde die Bechtle-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Bechtle-Papier letztlich bei 41,69 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,987 Bechtle-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.05.2025 auf 39,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 945,55 EUR wert. Mit einer Performance von -5,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle belief sich zuletzt auf 4,97 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Bechtle-Aktie fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Bechtle-Aktie lag beim Börsengang bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at