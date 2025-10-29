Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Performance im Blick
|
29.10.2025 10:04:44
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen
Bechtle-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,04 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Bechtle-Aktie investierten, hätten nun 712,504 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 163,16 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 161,63 Prozent.
Zuletzt verbuchte Bechtle einen Börsenwert von 4,63 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Bechtle-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
