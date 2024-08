TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das JENOPTIK-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das JENOPTIK-Papier an diesem Tag bei 25,36 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 39,432 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen JENOPTIK-Anteile wären am 22.08.2024 1 107,26 EUR wert, da der Schlussstand 28,08 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,73 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK belief sich zuletzt auf 1,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at