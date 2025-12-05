JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Langfristige Performance
|
05.12.2025 10:03:38
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden JENOPTIK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der JENOPTIK-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,16 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 70,646 JENOPTIK-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 365,60 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 04.12.2025 auf 19,33 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,56 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für JENOPTIK eine Börsenbewertung in Höhe von 1,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
03.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
02.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.12.25
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AGmehr Analysen
|01.12.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|19,28
|0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.