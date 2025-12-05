TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in JENOPTIK-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden JENOPTIK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der JENOPTIK-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,16 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 70,646 JENOPTIK-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 365,60 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 04.12.2025 auf 19,33 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,56 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für JENOPTIK eine Börsenbewertung in Höhe von 1,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at