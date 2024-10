TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in JENOPTIK eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die JENOPTIK-Aktie an diesem Tag bei 32,00 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investierten, hätten nun 31,250 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2024 gerechnet (23,30 EUR), wäre die Investition nun 728,13 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,19 Prozent verringert.

JENOPTIK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at