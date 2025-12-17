Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Lukrative Bechtle-Investition?
|
17.12.2025 10:03:57
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bechtle-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Bechtle-Aktie bei 60,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,661 Bechtle-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 72,46 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 16.12.2025 auf 43,62 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,54 Prozent verringert.
Bechtle war somit zuletzt am Markt 5,50 Mrd. Euro wert. Am 30.03.2000 fand der erste Handelstag des Bechtle-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Bechtle-Papiers auf 30,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
