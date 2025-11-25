TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Sartorius vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Sartorius vz-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Sartorius vz-Anteile bei 355,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,281 Sartorius vz-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2025 65,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 231,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,86 Prozent eingebüßt.

Der Sartorius vz-Wert an der Börse wurde auf 14,16 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at