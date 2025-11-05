TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CANCOM SE gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der CANCOM SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,12 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,519 CANCOM SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 23,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,79 Prozent gesteigert.

Am Markt war CANCOM SE jüngst 767,40 Mio. Euro wert. CANCOM SE-Anteile wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines CANCOM SE-Anteils bei 6,98 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at