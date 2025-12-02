TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kontron-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kontron-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Kontron-Aktie an diesem Tag 19,84 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 504,032 Kontron-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 643,15 EUR, da sich der Wert einer Kontron-Aktie am 01.12.2025 auf 23,10 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,43 Prozent angewachsen.

Kontron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at