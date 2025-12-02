Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Profitabler Sartorius vz-Einstieg?
|
02.12.2025 10:03:57
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Sartorius vz-Papier statt. Diesen Tag beendete die Sartorius vz-Aktie bei 57,55 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,376 Sartorius vz-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 248,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 316,25 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 331,62 Prozent.
Sartorius vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,33 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
