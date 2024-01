Tesla-Aktie freundlich: Tesla 2023 mit deutlichem Auslieferungsplus - Tesla wirbt für Erweiterung des Fabrikgeländes in grünheide

Im vierten Quartal gingen 484.507 Autos an die Endkunden, wie Tesla am Dienstag in Austin (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Damit lieferte Tesla im gesamten Jahr knapp 1,81 Millionen Autos aus, das war ein Plus von rund 38 Prozent zum Vorjahr. Angepeilt hatte Tesla-Chef und Starunternehmer Elon Musk rund 1,8 Millionen Fahrzeuge.

Der weit überwiegende Teil der verkauften Autos waren mit 1,74 Millionen Wagen das Model 3 und das Model Y. Tesla lag mit den Verkäufen im vierten Quartal in etwa auf Linie mit den Erwartungen von Experten.

Die Finanzzahlen zum abgelaufenen Jahr legt Tesla am 24. Januar nach US-Börsenschluss vor.

Tesla wirbt für Erweiterung des Fabrikgeländes in Grünheide

Der US-Elektroautobauer Tesla wirbt mit einer "Road Show" für die geplante Erweiterung des Fabrikgeländes. Die Serie von fünf Infoveranstaltungen für Anwohnerinnen und Anwohner begann am Dienstag in Grünheide. In der Brandenburger Gemeinde steht die Autofabrik. Tesla will auf einer Fläche neben dem Werksgelände einen Güterbahnhof, Lagerhallen und eine Kita errichten. Es gibt aber Proteste gegen die Pläne.

Der Bebauungsplan (B-Plan) ist noch nicht beschlossen. "Wir sehen einen erheblichen Vorteil für die Region, wenn dem B-Plan für die Erweiterung zugestimmt würde", teilte Tesla der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Verein für Natur und Landschaft in Brandenburg - die Bürgerinitiative gegen Tesla - kritisiert jedoch unter anderem die Pläne zur Rodung von Wald.

Die Tesla-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,22 Prozent im Plus bei 249,02 US-Dollar.

AUSTIN (dpa-AFX) / GRÜNHEIDE (dpa-AFX)