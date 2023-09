Tesla-Chef Elon Musk rechnet vor: So viel Wert hat Twitter/X bereits verloren

• Musk: X hat 90 Prozent an Wert verloren und ist noch etwa 4 Milliarden US-Dollar wert• Elon Musk gibt der ADL die Schuld an dem Wertverlust• ADL "versuche, X zu töten"

Elon Musk schockierte kürzlich mal wieder mit einer Nachricht. Die Tatsache an sich ist wenig überraschend, der Inhalt der Nachricht dafür umso mehr. Denn der Nachricht zufolge, die Musk am Abend des Labor Day auf der Social Media Plattform postete, soll X, ehemals Twitter, rund 90 Prozent seines Wertes verloren haben und mittlerweile nur noch etwa vier Milliarden US-Dollar wert sein.

Schuld an diesen Entwicklungen und dem immensen finanziellen Schaden soll Musk zufolge unter anderem die jüdisch geführte Bürgerrechtsorganisation Anti-Defamation League (ADL) sein. Diese soll heftige Einwände gegen bösartige antisemitische Posts rechtsextremer Hassgruppen, die X auf der Plattform zugelassen habe, geäußert haben. Musk soll die ADL daraufhin beschuldigt haben, "in ihren Forderungen, Social-Media-Konten auch bei geringfügigen Verstößen zu sperren, aggressiv vorzugehen". Außerdem schrieb er, dass die Organisation "versuche, X zu töten", denn die ADL dränge Werbetreibende dazu, die Plattform zu meiden.

Since the acquisition, The @ADL has been trying to kill this platform by falsely accusing it & me of being anti-Semitic

Musk soll nun damit gedroht haben, die gemeinnützige Organisation zu verklagen, heißt es bei Benzinga.

Schon seit dem Kauf von X bzw. damals noch Twitter vergangenen Oktober hat Musk mehrfach betont, dass der Wert stark gesunken sei. Der Tesla-Chef hatte das Unternehmen für 44 Milliarden US-Dollar gekauft. 13 Milliarden US-Dollar davon soll er durch Kredite namhafter Geschäfts- und Investmentbanken finanziert haben, wie Fortune berichtet. 31 Milliarden US-Dollar seien Eigenkapital gewesen - 24 Milliarden US-Dollar davon eigenes Geld, 7 Milliarden US-Dollar von befreundeten Investoren, etwa Larry Ellison , Ron Baron und Prinz Al Waleed von Saudi-Arabien.

Für den extremen Wertverlust sollen insbesondere starke Rückgänge der Werbeeinnahmen verantwortlich sein. Musk ergänzte via X, dass die "ADL für den Großteil unseres Umsatzverlustes verantwortlich zu sein scheint". "Ich sehe kein Szenario, in dem sie für weniger als 10% der Wertvernichtung verantwortlich sind, also etwa 4 Milliarden US-Dollar."

Based on what we’ve heard from advertisers, ADL seems to be responsible for most of our revenue loss.



Giving them maximum benefit of the doubt, I don’t see any scenario where they’re responsible for less than 10% of the value destruction, so ~$4 billion.



Document discovery of…