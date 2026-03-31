Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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31.03.2026 11:15:00
The 1 Thing Nvidia Bears Keep Getting Wrong in 2026
Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) are trading down by 10.2% so far in 2026, despite the company reporting a 65% year-over-year jump in revenue to $215.9 billion in fiscal 2026 (ending Jan. 25, 2026). Some investors are now questioning whether the current level of artificial intelligence (AI) infrastructure spending, which is driving the company's growth, can be sustained over time.However, those concerns are based on one flawed assumption.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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