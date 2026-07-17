Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
17.07.2026 14:24:04
These Analysts Cut Their Forecasts On Netflix Following Q2 Results
This article These Analysts Cut Their Forecasts On Netflix Following Q2 Results originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.07.26