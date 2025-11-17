NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
17.11.2025 21:06:28
This Data Center Stock Could Go Parabolic Following Nvidia Earnings
The first thing investors need to know about CoreWeave (NASDAQ: CRWV) is that it's a very volatile stock. Assess your risk appetite before making a decision. That said, an upcoming catalyst might pay off for investors in the artificial intelligence (AI) cloud services hyperscaler.Shares have been almost halved over the past month. That came as investors began talking about a bubble in AI stocks while the company also warned that it is being affected by supply chain pressures.However, deals continue to be announced in the sector, and the upcoming earnings report from AI leader Nvidia (NASDAQ: NVDA) could spark a sharp recovery in CoreWeave stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
