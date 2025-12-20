NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.12.2025 15:45:00
This Glorious Artificial Intelligence (AI) Stock Has Crushed Nvidia and Broadcom With 147% Returns in 2025. It Can Jump by 111% in 2026
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are among the leading names in the artificial intelligence (AI) hardware space. Their chips are deployed in massive numbers by cloud computing companies, hyperscalers, and AI companies for AI model training and inference.Not surprisingly, both Broadcom and Nvidia have been witnessing remarkable growth lately. Nvidia reported an impressive 62% jump in revenue last month for the third quarter of its fiscal 2026 (ended on Oct. 26, 2025) to $57 billion. Even Broadcom just reported a solid 28% year-over-year increase in revenue for its latest quarter, driven by a terrific year-over-year jump of 74% in AI revenue.These solid results explain why their shares are up nicely in 2025. While Broadcom stock has jumped 47% this year, Nvidia is sitting on respectable gains of 32%. The good part is that both companies still have a lot of room for growth, but their expensive valuations could limit their upside in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
